Чиновники ТЦК фиктивно «мобилизовали» более 270 умерших, заключенных и непригодных лиц

Правоохранители разоблачили трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые организовали схему фиктивной «мобилизации» для отчетности.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Как отмечается, в общей сложности должностные лица могли внести в реестры и служебные документы данные о 276 несуществующих или непригодных лицах, среди которых – умершие, заключенные и граждане, которые уже проходили службу или имели отсрочку.

По данным следствия, должностные лица имели законный доступ к государственному реестру военнообязанных «Оберіг» и использовали личные электронные ключи для внесения недостоверных сведений в учетные карточки. Таким образом они формально «оформляли» мобилизацию лиц, которые фактически не были призваны на службу.

Кроме изменений в реестре, участники схемы составляли и подписывали поддельные поименные списки военнообязанных, которые якобы уже находятся в воинских частях. Эти документы в дальнейшем передавались в областные ТЦК и СП для отчетности, что позволяло создавать фиктивную статистику выполнения планов мобилизации.

Наибольший эпизод задокументирован на Закарпатье. По данным следствия, начальник Мукачевского РТЦК и его заместитель в течение января–марта 2026 года внесли в отчеты 270 «мобилизованных». В частности, 49-летний полковник самостоятельно фиктивно оформил 162 человека, тогда как его 37-летний заместитель в звании майора добавил еще 108 «призывников».

Еще один эпизод зафиксирован на Львовщине в Золочевском РТЦК. Там 41-летний подполковник, который временно исполнял обязанности руководителя, за ноябрь–декабрь 2025 года «призвал» 6 человек. Все они фактически уже находились на военной службе – в подразделениях ВСУ, в частности в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других частях.

В настоящее время всем трем должностным лицам сообщено о подозрении. Закарпатских фигурантов суд взял под стражу с альтернативой залога в 3,9 млн грн и 3,3 млн грн соответственно. Подполковнику со Львовщины избрана мера пресечения в виде залога в размере 121,1 тыс. грн.

Напомним, в начале мая стало известно, что в Ровно действовала схема незаконного бронирования военнообязанных через фиктивное трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры.

Также недавно СБУ и Нацполиция разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах, где за деньги помогали военнообязанным избегать призыва через поддельные документы, фиктивное трудоустройство и незаконные «каналы» выезда за границу.

