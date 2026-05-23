В Киеве военный ТЦК избил ветерана на протезах: какое наказание ему назначили

В Киеве произошел конфликт с участием военнослужащего Шевченковского территориального центра комплектования, в результате которого пострадал ветеран боевых действий Артем Мороз.

Об инциденте сообщило Командование Сухопутных войск ВСУ.

По предварительным данным, во время мероприятий по оповещению между военнослужащим ТЦК и ветераном возникла конфликтная ситуация, в ходе которой должностное лицо применило физическую силу. В командовании отметили, что такие действия недопустимы и не имеют оправдания.

Полиция открыла уголовное производство, на данный момент продолжается установление всех обстоятельств происшествия. Потерпевшему ветерану выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести травм.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что руководство Киевского городского ТЦК находится на связи с пострадавшим, принесло извинения и осудило действия военнослужащего. Также заявлено, что виновного планируют отправить для дальнейшего прохождения службы в боевые подразделения.

Артем Мороз является ветераном боевых действий, потерявшим обе ноги на фронте. После реабилитации он вернулся к службе и занимается социальной и психологической поддержкой военных.

Ранее руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов комментировал случаи злоупотреблений, зафиксированные со стороны отдельных работников Территориальных центров комплектования. Он пообещал бороться всеми возможными способами с «эксцессами» со стороны военных ТЦК, которые фиксировались на видео, в частности случаями жестокого обращения с мобилизованными. Однако, смягчение мобилизации Буданов исключил.

