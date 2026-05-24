В Тернопольском ТЦК обнаружили мертвым мужчину

В Тернопольском территориальном центре комплектования и социальной поддержки обнаружили мертвым 46-летнего мужчину, которого накануне доставили для уточнения военно-учетных данных.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

По данным правоохранителей, в субботу, 23 мая, в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в уборной одного из ТЦК.

Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя. В тот же день его доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. По предварительной информации, мужчина зашел в уборную и совершил самоубийство с использованием огнестрельного оружия.

Сведения по факту происшествия внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой «самоубийство». Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, недавно в Днепре в помещении ТЦК скончался военнообязанный, мужчине стало плохо во время прохождения военно-врачебной комиссии. Назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.

Также в апреле в помещении Криворожского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки умер военнообязанный 1975 года рождения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.