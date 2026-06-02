Трамп призвал Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине – СМИ

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин призвал лидера Китая Си Цзиньпина помочь с завершением войны россии против Украины.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на ряд источников.

4 мая 2026, 17:39

Согласно словам собеседников издания, Трамп на встрече в Пекине якобы сказал Си Цзиньпину, что переговоры Москвы и Киева «зашли в тупик», призвав Китай вернуть главу Кремля владимира путина за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечается, соответствующие слова Трампа отражали острую необходимость и явное требование Вашингтона привлечь Пекин к своим усилиям по прекращению войны.

При этом издание напоминает, что завершение войны в Украине Трамп сделал одним из центральных направлений своей внешней политики после возвращения в Белый дом в 2025 году.

Как известно, недавно в Китае прокомментировали угрозы российской федерации Украине относительно ударов по «центрам принятия решений» и призвали перейти в плоскость диалога и избегать эскалации войны.

Отметим, ранее медиа писали, что лидер Китая в частной беседе с Дональдом Трампом предположил, что путин в конце концов пожалеет о полномасштабном вторжении в Украину. Впрочем, МИД КНР впоследствии официально опроверг эти слова.

Напомним, 19 мая путин начал двухдневный визит в Китай для проведения переговоров Си Цзиньпином. По данным СМИ, российский диктатор во время поездки планирует уже в пятый раз обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином строительство газопровода «Сила Сибири-2», переговоры по которому длятся более десяти лет.

Впоследствии Трамп прокомментировал визит путина к руководителю Китая Си Цзиньпину. При этом СМИ сообщали, что Си Цзиньпин организовал для российского диктатора более торжественный прием в Пекине, чем для президента США Дональда Трампа.

