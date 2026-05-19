Стало известно, о чем путин уже в пятый раз будет просить Си Цзиньпина во время поездки в Пекин

Российский диктатор путин во время своего очередного визита в Китай планирует уже в пятый раз обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином строительство газопровода «Сила Сибири-2», переговоры по которому длятся более десяти лет.

В очередной раз «продать идею строительства» газопровода глава кремля рассчитывает на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Издание акцентирует, что это уже пятая подобная попытка путина за последние 4 года.

Россия надеется, что нынешние потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, заставят Китай все же проявить большую гибкость в переговорах относительно контракта на цены на газ для запланированного проекта газопровода «Сила Сибири-2».

На инфографике – 20 крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций из Китая, а также 20 крупнейших получателей финансовых обязательств от КНР в мире.

Один из российских чиновников отметил, что китайцы выразили заинтересованность в ускорении переговоров, хотя пока что существенного прогресса не достигнуто.

Как отмечает издание, ранее советник путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявлял, что вопрос газопровода действительно «стоит на повестке дня».

«Мы настроены серьезно его обсудить. Я считаю, что эту тему лидеры детально обсудят», – сказал он.

В то же время Bloomberg подчеркивает, что прогресс в любом соглашении зависит от китайского лидера, и пока что нет никаких признаков того, что российская федерация сможет легко достичь согласия.

«В связи с усилением давления на экономику россия в значительной степени полагается на торговлю с Китаем, чтобы смягчить влияние западных санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое длится уже пятый год. Война президента США Дональда Трампа с Ираном может дать Москве возможность изменить баланс отношений, поскольку Пекин стремится к большей энергетической безопасности на фоне перебоев, вызванных закрытием Ормузского пролива», – отмечают журналисты.

По словам еще одного источника, приближенного к российскому государственному энергетическому гиганту, «Газпром» сделал очень выгодное предложение по ценам на газ для газопровода «Сила Сибири-2», который вероятно будет пролегать из Сибири в Китай через Монголию, хотя китайские партнеры не проявили желания продвигать этот проект. Собеседник агентства добавил, что россия хочет согласовать цену на газ до сентября.

В марте, после начала войны в Иране, Китай заявил, что намерен достичь прогресса в вопросе строительства российского газопровода в рамках своего пятилетнего плана. Уже 9 мая Путин утверждал, что с Китаем согласованы «практически все ключевые вопросы» по сотрудничеству в сфере газа и нефти. Тогда он говорил, если рф удастся доработать эти вопросы и довести процесс до конца во время визита, то он «будет очень доволен».

У путина остается все меньше вариантов в войне против Украины – разведка Эстонии Во внешней разведке Эстонии заявили, что россия сталкивается с растущим давлением потерь, санкций и медленного продвижения на фронте, что сужает пространство для решений путина в войне против Украины.

Издание, ссылаясь на источники в Москве, также отметило, сейчас кремль видит больший интерес со стороны китайских чиновников к расширению транзитных маршрутов по суше и через Северный морской путь в Арктике. В частности, на это повлияла и война в Иране.

Как известно, «Сила Сибири-2» – это проект газопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год, который Москва пытается реализовать как альтернативу потерянному европейскому рынку.

Ранее стало известно, что во время предстоящего визита 19-20 мая российского диктатора владимира путина в Китай стороны планируют обсудить двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также международную и региональную ситуацию.

Напомним, до этого с трехдневным официальным визитом в Китае был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Это была его первая за 8 лет официальная государственная поездка в Китай.

После разговора с лидером КНР Си Цзиньпином президент Америки заявил, что они, в частности, обсуждали войну рф против Украины во время встречи. Оба лидера надеются, что будут сделаны определенные шаги для завершения этой войны.

Позже в СМИ появилась информация, будто Си Цзиньпин во время частного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что российский диктатор владимир путин может в конечном итоге пожалеть о решении начать полномасштабное вторжение в Украину.

