В МИД Китая возразили, что Си Цзиньпин указал Трампу на ошибку путина в отношении Украины

Информация о том, что лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что президент рф владимир путин «пожалеет» о войне против Украины, не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга.

«Мы опубликовали информацию о саммите Китай-США. То, что вы только что процитировали, совершенно неверно», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Спикер МИД добавил, что позиция Китая касательно войны рф против Украины является последовательной. По его словам, диалог и переговоры – «это единственный жизнеспособный выход из кризиса».

Отдельно Го Цзякунь прокомментировал информацию о том, что российский беспилотник поразил китайское грузовое судно в Черном море.

«На основании имеющейся у нас на данный момент информации, судно, о котором идет речь, ходит под флагом Маршалловых островов с китайским экипажем на борту. Посольство Китая в Украине связалось с китайским экипажем и получило подтверждение об отсутствии жертв», – отметил представитель МИД.

Напомним, накануне в Financial Times заявили, что лидер КНР время приватной беседы с Трампом заявил, что путин может в конечном итоге пожалеть о решении начать полномасштабное вторжение в Украину.

А до этого в эстонской разведке заявили, что российский диктатор имеет всё меньше «хороших вариантов» для продолжения войны против Украины, поскольку российская армия не демонстрирует значительного продвижения на фронте, а западные санкции постепенно истощают экономические и военные ресурсы Кремля.

