ВСУ дронами поразили российский сухогруз в порту оккупированного Бердянска

Силам беспилотных систем ВСУ удалось поразить российский сухогруз «Леонид Пестриков», который находился в порту временно оккупированного Бердянска.

Об этом сообщает пресс-служба 422-го отдельного полка беспилотных систем, обнародовав соответствующие кадры.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По данным украинских защитников, в результате поражения российское судно с военным грузом получило существенные повреждения.

«Предварительно коллеги нанесли поражение БПЛА класса фронтстрайк, для такой цели этого не достаточно, решением командира 17 АК срочно был задействован 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мидлстрайк «Зозуля», кумулятивно-фугасный заряд БЧ 50 кг», – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается оценка масштаба повреждений и возможных последствий для транспорта и маршрутизации в портовой зоне.

В то же время, по данным СМИ, судно «Леонид Пестриков» активно использовалось для перевозки украинского зерна из временно оккупированного Бердянска и осуществляло рейсы из оккупированного Севастополя.

Как известно, в ночь на 30 мая дроны Сил беспилотных систем поразили танкер теневого флота и нефтебазу в российском Таганроге, а также морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии.

Напомним, в ночь на 23 мая пилоты Сил беспилотных систем повторно атаковали дронами вражеский фрегат «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска.

Также три нефтяных танкера «теневого флота» рф были атакованы дронами в Черном море вблизи северного побережья Турции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.