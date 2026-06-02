Турция хочет продолжить закупки газа в рф после 2026 года – СМИ

Турция и рф начали переговоры по продолжению сотрудничества в поставках природного газа после 2026 года, когда истекает срок действия действующих контрактов.
Турция и россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после истечения срока действия нынешних контрактов, которые завершаются в конце текущего года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Полгода без украинского транзита: сколько газа экспортирует рф в Европу через ТурциюТурецкий поток — единственный маршрут, который в настоящее время обеспечивает системные поставки российского газа в Европу. С начала года через компрессорную станцию ​​Странджа-2 прокачали не менее 8,1 млрд м³ российского газа.

Согласно словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским газовым гигантом «Газпром» по возобновлению импортных контрактов. При этом на данный момент потенциальные объемы и срок действия соглашений еще не согласованы.

По данным агентства, в декабря 2025 года Анкара продлила два контракта с «Газпромом» на получение газа через трубопроводы «Турецкий поток» и Blue Stream.

Как отмечается, Турция является вторым крупнейшим рынком компании после Китая с того момента, как «Газпром» потерял большинство клиентов в Европе после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, еще в декабре Будапешт и Анкара договорились, что Венгрия продолжит импортировать российский газ через Турцию.

В то же время, Турция, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, поставляемой морем в Средиземноморский регион, существенно сокращает импорт сырья сорта Urals.

Ранее сообщалось, доходы рф от продажи нефти и газа в мае 2026 года выросли примерно на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и могут достичь около 700 млрд рублей, а это примерно $9,8 млрд.

Также стало известно, что одна из стран ЕС в марте закупила рекордную партию газа из россии.

