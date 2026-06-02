Турция хочет продолжить закупки газа в рф после 2026 года – СМИ

Турция и россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после истечения срока действия нынешних контрактов, которые завершаются в конце текущего года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским газовым гигантом «Газпром» по возобновлению импортных контрактов. При этом на данный момент потенциальные объемы и срок действия соглашений еще не согласованы.

По данным агентства, в декабря 2025 года Анкара продлила два контракта с «Газпромом» на получение газа через трубопроводы «Турецкий поток» и Blue Stream.

Как отмечается, Турция является вторым крупнейшим рынком компании после Китая с того момента, как «Газпром» потерял большинство клиентов в Европе после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, еще в декабре Будапешт и Анкара договорились, что Венгрия продолжит импортировать российский газ через Турцию.

В то же время, Турция, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, поставляемой морем в Средиземноморский регион, существенно сокращает импорт сырья сорта Urals.

Ранее сообщалось, доходы рф от продажи нефти и газа в мае 2026 года выросли примерно на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и могут достичь около 700 млрд рублей, а это примерно $9,8 млрд.

