Массированная атака на Киев: количество раненых увеличилось до 29 человек, есть жертва (дополнено)

В ночь на 26 июня в Киеве выросло количество пострадавших в результате ночной российской атаки – на данный момент известно по меньшей мере о 29 раненых. Также еще один человек погиб.

Об этом сообщают городской голова Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным главы КГВА, по состоянию на 04:32 известно, что в результате обстрела погиб мужчина, а еще 20 киевлян получили ранения.

Перед этим Кличко написал, что по меньшей мере 12 пострадавших были госпитализированы в городские больницы.

По состоянию на 04:25 угроза для столицы и других регионов Украины сохраняется, фиксируется активность стратегической авиации россиян.

Уже в 05:04 Ткаченко сообщил, что количество пострадавших жителей столицы возросло до 29 человек, среди них – два ребенка.

Как отмечается, в Голосеевском районе, в поликлинике, где было попадание и пожар, произошло разрушение второго и третьего этажей здания.

Также в Соломенском районе зафиксировано возгорание в 24-этажном жилом доме на уровне 7-го и 8-го этажей.

В целом в Подольском и Дарницком районах фиксируются пожары, в том числе горели обломки от ракеты. В столице также зафиксирован ряд возгораний нежилых и жилых зданий, офисов, складов и гаражей.

Как известно, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков. Ранее сообщалось по меньшей мере об 11 пострадавших, среди которых – ребенок. Также в части столицы исчез свет.

Напомним, в Днепре в результате российской атаки в ночь на 2 июня погибли четыре мирных жителя, еще 16 человек получили ранения.

