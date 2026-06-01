Зеленский заявил о подготовке россией нового массированного удара по Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предупреждения разведок относительно российских ударов остаются актуальными, поскольку оккупанты подготовили новый массированный удар.

Об этом говорится в вечернем обращении президента.

Зеленский подчеркнул, что украинские силы противовоздушной обороны продолжают круглосуточно выполнять свои задачи и готовы к отражению возможных атак.

«Предупреждения разведок относительно российских ударов остаются в силе. Массированный удар может быть, они его подготовили. Наши защитники неба 24 на 7 готовы настолько, насколько это возможно с имеющимся снабжением», – сказал он.

В то же время, украинский лидер призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности немедленно направляться в укрытия.

Отдельно президент отметил, что идет подготовка нового обмена пленными.

«Еще одно. Есть движение, чтобы были обмены. Мы стараемся, чтобы в ближайшее время состоялся еще один этап. Также договорились с нашими партнерами в Европе о дополнительной коммуникации – будут встречи, будут результаты», – добавил Зеленский.

Напомним, что глава государства уже неоднократно предупреждал, что есть информация от разведки о подготовке нового массированного удара рф по Украине. До этого россияне открыто угрожали снова ударить по Киеву.

Также представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов объяснил, почему россия откладывает массированные удары по Украине.

Как известно, предыдущий массированный удар по Украине Россия осуществила в ночь на 24 мая. В общей сложности украинские радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришёлся по Киеву, где погибли три человека и ещё более 90 получили ранения.

