В Днепре стремительно возросло число погибших и пострадавших в результате ночной атаки

В Днепре в результате российской атаки в ночь на 2 июня погибли четыре мирных жителя, еще 16 человек получили ранения.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Четыре человека погибли в Днепре из-за атаки россиян. Пострадавших пятеро. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести», – говорится в сообщении.

Как отмечается, во время атаки были частично разрушены двухэтажка и несколько квартир в четырехэтажном доме.

Позже руководитель области уточнил, что количество раненых в результате ночного удара возросло уже до 16 человек.

«15 человек госпитализированы. 71-летняя женщина и 22-летний мужчина в тяжелом состоянии. Эта вражеская атака унесла жизни 4 людей», – написал Ганжа в соцсетях.

Согласно его словам, кроме Днепра, в области также подверглось обстрелу Каменское. В результате атаки на город возникли пожары в двух домах, 72-летняя женщина была госпитализирована с ожогами, также пострадали 49-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Как известно, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков. Ранее сообщалось по меньшей мере об 11 пострадавших, среди которых – ребенок. Также в части столицы исчез свет.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что предупреждения разведок относительно российских ударов остаются актуальными, поскольку оккупанты подготовили новый массированный удар.

