«Считаю, что это хорошо»: Трамп отреагировал на встречу Путина и Си Цзиньпина

Политика
Читати українською
Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит российского диктатора путина к руководителю Китая Си Цзиньпину.
Фото: abcnews.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит президента рф владимира путина к руководителю Китая Си Цзиньпину.

Заявление приводит портал Clash Report.

Куда больше всего инвестирует и кого кредитует КитайНа инфографике – 20 крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций из Китая, а также 20 крупнейших получателей финансовых обязательств от КНР в мире.

«Я считаю, что это хорошо. Я лажу с обоими», – сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, что он думает о встрече в Пекине.

Трамп также сравнил церемонию встречи путина со своим недавним визитом в Китай.

«Не знаю, была ли эта церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы превзошли их. Хорошая команда», – добавил он.

Напомним, 19 мая путин начал двухдневный визит в Китай для проведения переговоров Си Цзиньпином. По данным СМИ, российский диктатор во время поездки планирует уже в пятый раз обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином строительство газопровода «Сила Сибири-2», переговоры по которому длятся более десяти лет.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНР Си Цзиньпин во время приватной беседы с президентом США заявил, что путин может в конечном итоге пожалеть о решении начать полномасштабное вторжение в Украину. В МИД Китая заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дональд Трамп Владимир Путин США Китай Си Цзиньпин Переговоры с россией
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Оккупанты нанесли удары по Днепропетровщине, есть жертва и раненые
Атаки дронов парализовали четверть нефтеперерабатывающих мощностей россии – Reuters
«Считаю, что это хорошо»: Трамп отреагировал на встречу Путина и Си Цзиньпина
Россияне атаковали энергообъект на Днепропетровщине, зафиксированы обесточивание
Британия отменит решение о смягчении санкций на топливо из рф
Подозреваемых в «крышевании порноофисов» чиновников Нацполиции отстранили от работы
инфографикаРейтинг загрязненности воздуха: лидируют Каменское, Днепр и Кривой Рог
Россия в течение дня запустила по Украине более 80 дронов: сколько целей обезвредила ПВО
Кремль готовит масштабную медиакампанию против Украины и президента – внешняя разведка
Доходы россии от продажи нефти и газа в мае вырастут почти на 40% – СМИ
Больше новостей