«Считаю, что это хорошо»: Трамп отреагировал на встречу Путина и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит президента рф владимира путина к руководителю Китая Си Цзиньпину.

Заявление приводит портал Clash Report.

«Я считаю, что это хорошо. Я лажу с обоими», – сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, что он думает о встрече в Пекине.

Трамп также сравнил церемонию встречи путина со своим недавним визитом в Китай.

«Не знаю, была ли эта церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы превзошли их. Хорошая команда», – добавил он.

Напомним, 19 мая путин начал двухдневный визит в Китай для проведения переговоров Си Цзиньпином. По данным СМИ, российский диктатор во время поездки планирует уже в пятый раз обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином строительство газопровода «Сила Сибири-2», переговоры по которому длятся более десяти лет.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНР Си Цзиньпин во время приватной беседы с президентом США заявил, что путин может в конечном итоге пожалеть о решении начать полномасштабное вторжение в Украину. В МИД Китая заявили, что эта информация не соответствует действительности.

