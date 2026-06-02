Трамп заявил о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном, а израильские войска, готовившиеся к наступлению, уже якобы «возвращаются назад».

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Согласно его словам, любые войска, направлявшиеся в Ливан, уже были возвращены назад.

Американский лидер отметил, что через высокопоставленных представителей провел очень хороший разговор с «Хезболлой» и они согласились, что все обстрелы прекратятся, если Израиль не будет нападать на Ливан.

«У меня был очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и войска в Бейрут не будут введены... У меня был очень хороший разговор с «Хезболлой», и они согласились, что все обстрелы прекратятся», – заявил Трамп.

Как известно, накануне израильские войска взяли под контроль стратегически важный замок Бофор на юге Ливана и продвинулись глубже на территорию страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «решающим этапом» военной операции против группировки «Хезболла».

По информации ливанских властей, с начала нынешнего обострения в стране погибли более 3,3 тысячи человек. Израиль сообщает о 25 погибших военнослужащих.

Напомним, на прошлой неделе Израиль объявил новые территории на юге Ливана «зоной боевых действий», расширив масштабы военной операции, и призвал местных жителей немедленно эвакуироваться из региона.

Сообщалось, что израильская армия нанесла более 100 воздушных ударов по объектам в Ливане и усилила сухопутное наступление. По предварительным данным, в результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 30 человек.

