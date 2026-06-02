В Киеве снова увеличилось количество пострадавших в результате ночного удара рф

Количество пострадавших в результате массированного удара россии по Киеву в ночь на 2 июня увеличилось до 90 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным местных властей, в стационарах находятся 52 раненых, среди которых есть двое детей.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что в целом в Украине из-за российской атаки погибли 22 человека, еще примерно 130 гражданских получили травмы и ранения.

«В очередной раз путин со своим безумием «победили» жизнь обычных детей, жилые дома, поликлинику в Киеве. «Шахеды» были против многоэтажек в Днепре и почему-то против автосалона с китайскими машинами в Киеве. «Циркон» прямо против семи домов. «Шахеды» по домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области. Удары по Черниговщине, Сумской, Херсонской. «Шахеды» против Хмельницкой области», – сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина готовит дополнительные меры по противодействию российским ракетным производствам.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска совершили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков.

В Киеве разрушения зафиксированы в семи районах. В результате атаки погибли шесть человек. Повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Также количество пострадавших и погибших выросло и в Днепре. Там уже известно о 12 жертвах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.