Юсов объяснил, почему россия откладывает массированные удары по Украине

Россия применяет против Украины не только ракетные и дроновые удары, но и методы психологического воздействия. Одним из таких инструментов является умышленное откладывание или перенос атак после демонстрации готовности к их проведению.

Об этом во время общения с журналистами на международном форуме «Архитектура безопасности» заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, демонстрация подготовки к обстрелам с последующим переносом ударов является составляющей тактики российской армии. Таким образом враг пытается усилить психологическое давление на население, сочетая военные действия с информационно-психологическим воздействием.

«Безусловно, это также элемент давления и психологического воздействия – демонстрировать готовность к обстрелам, затем оттягивать, переносить. Понятно, что это тактика врага – сочетать непосредственно военное воздействие с психологическим воздействием на украинцев», – объяснил представитель ГУР.

Он добавил, что россия также рассчитывает на усталость украинского общества, которое уже более четырех лет живет в условиях полномасштабной войны и постоянной угрозы обстрелов.

Несмотря на такие действия противника, Силы безопасности и обороны Украины продолжают готовиться к каждой потенциальной атаке. Разведка собирает и анализирует информацию о возможных угрозах и передает ее военно-политическому руководству государства для принятия необходимых решений.

Тем временем президент Владимир Зеленский подчеркнул, что угроза массированного обстрела сохраняется.

Напомним, что глава государства уже неоднократно предупреждал, что есть информация от разведки о подготовке нового массированного удара рф по Украине. До этого россияне открыто угрожали снова ударить по Киеву.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.