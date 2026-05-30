Данные разведки о возможнои массированном ударе рф все еще актуальны – Зеленский

Президент Зеленский заявил, что информация разведки о возможности массированного удара по-прежнему актуальна.
Украинцам и в эти сутки следует внимательно относиться к сигналам тревоги, информация о новой массированной атаке россиян по-прежнему актуальна.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером 30 мая.

«Важно и в эти сутки внимательно относиться к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами об этом. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизнь – реагируйте на опасность», – написал он.

Президент добавил, что отечественная ПВО, мобильные огневые группы, боевая авиация – все в готовности, насколько это возможно.

«Процент сбитых «шахедов» нашими воинами стабильно выше 90 – это 90–93%. По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, мы ищем другие способы получать ракеты», – подытожил Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский уже предупреждал, что есть информация от разведки о подготовке нового массированного удара рф по Украине. До этого россияне открыто угрожали снова нанести удар по Киеву.

