В Киеве растёт число жертв и пострадавших в результате атаки рф: что известно о последствиях

Количество погибших в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июня возросло до четырёх человек, также уже известно о 58 пострадавших. Разрушения зафиксированы в семи районах столицы.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 7:00 в Киеве известно о четырёх погибших и 58 пострадавших в результате российской атаки. 40 раненых были госпитализированы, среди них двое детей. Остальным медики оказали помощь на месте или амбулаторно.

В результате атаки повреждения и разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах столицы. В частности, в Дарницком районе из-за падения обломков беспилотника возник пожар на территории автозаправочной станции.

В Оболонском районе обломки упали на открытые территории возле двух детских садов, а также вызвали возгорание на территории незавершённого строительства.

В Шевченковском районе из-за падения обломков вспыхнул пожар в нежилом трёхэтажном здании. Также повреждены фасад и крыша девятиэтажного жилого дома. В другом многоэтажном доме возгорание возникло на уровне четвёртого-пятого этажей после попадания обломков. Кроме того, пожары произошли ещё в двух нежилых помещениях.

В Святошинском районе обломки вызвали пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома и возгорание на территории нежилой застройки.

Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в Подольском районе. По предварительным данным, в результате повторного попадания ракеты в девятиэтажный жилой дом произошло частичное обрушение конструкций. В другом доме обломки упали на крышу, вызвав пожар и повреждение окон. Также из-за падения обломков БпЛА загорелись нежилые здания, а на территории одного из коммунальных предприятий были повреждены автомобили и складское помещение.

В Голосеевском районе в результате атаки разрушены второй и третий этажи поликлиники. Также из-за падения обломков на открытой территории сгорели несколько автомобилей.

В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома. Ещё один пожар возник на седьмом-восьмом этажах 24-этажного дома. Кроме того, загорелись здания нежилой застройки и два частных дома.

На местах ударов продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска осуществили комбинированную атаку на города Украины. В частности, под вражеским ударом оказались Киев, Днепр и Харьков. По последним данным, в Харькове во время обстрела пострадали восемь человек. Также в части столицы исчезло электроснабжение.

В Днепре в результате российской атаки в ночь на 2 июня погибли пять мирных жителей, ещё 25 человек получили ранения.

