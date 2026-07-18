Украинские удары по российским НПЗ повлияли на мировые цены на дизель – Axios

Украинские удары беспилотниками по российским НПЗ все сильнее влияют не только на экономику рф, но и на мировой топливный рынок. Из-за перебоев с производством россия запретила экспорт дизельного топлива, что повлекло за собой рост цен в разных странах.

Об этом сообщает Axios.

3 июля 2026, 13:32 Как изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года Объемы российского экспорта нефти, бензина и дизеля за годы большой войны упали несущественно – в отличии от доходов. «Слово и дело» показывает на инфографике, как изменились показатели российского топливного экспорта с 2022 года.

По данным издания, после введения россией запрета на экспорт дизеля цены на это топливо в США превысили 5 долларов за галлон. Дизель является ключевым видом топлива для сельского хозяйства, строительства, логистики и грузовых перевозок, поэтому сокращение его предложения отразилось на мировом рынке.

В Axios отмечают, что решение Москвы ограничить экспорт свидетельствует о серьезных проблемах в российской нефтяной отрасли. Из-за войны Кремль значительно сократил объем публичной экономической статистики, однако нынешний топливный кризис скрывать все труднее.

По оценке Международного энергетического агентства (IEA), с августа 2025 года было зафиксировано по меньшей мере 100 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, причем интенсивность атак в последние месяцы возросла. Только в июне сообщалось минимум о десяти атаках, а почти все крупные НПЗ в западной части россии подверглись ударам, некоторые неоднократно.

Аналитики JPMorgan сообщают, что в отдельных регионах рф водители вынуждены днями стоять в очередях на заправках, продажу топлива ограничивают, а некоторые АЗС временно остаются без дизеля. На независимых заправках цены кое-где выросли более чем на 50%.

Напомним, 8 июля в россии официально запретили экспорт дизеля на фоне топливного кризиса.

Ранее сообщалось, что проблемы с топливом уже влияют не только на автомобилистов, но и на аграрный сектор, общественный транспорт, коммунальные службы, логистику и малый бизнес.

Кроме того, отмечалось, что россия планирует увеличить импорт бензина из Индии из-за перебоев в работе собственных нефтеперерабатывающих заводов.

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