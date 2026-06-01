Оккупанты ударили по многоэтажкам в Дружковке, ранены гражданские

В понедельник, 1 июня, в Дружковке Донецкой области в результате российского удара авиабомбами по многоэтажкам получили ранения по меньшей мере пять мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как отмечается, сегодня российские войска сбросили три авиабомбы ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции на многоквартирные жилые дома.

По данным ведомства, в результате обстрела получили телесные повреждения пять человек в возрасте от 20 до 68 лет. У четырех мужчин и женщины диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и сотрясение головного мозга.

В результате сегодняшнего обстрела в Дружковке были повреждены пять многоквартирных домов.

Напомним, в результате двух ночных российских атак на Одессу пострадали пять человек. В городе повреждены жилые дома, административное здание и объекты инфраструктуры.

А накануне российские военные нанесли удары по Днепру и Ровно. По данным местных властей, попадания зафиксировали по неработающему предприятию и складу. Также в Днепре в результате удара вражеского дрона полностью уничтожено отделение №1 «Новой почты». Здание выгорело дотла.

Также в ночь на понедельник, 1 июня, российские войска совершили атаку по территории Украины, применив 265 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить большинство воздушных целей.

