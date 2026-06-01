В польском Люблине с ратуши сняли украинский флаг: что произошло

В Люблине из здания городской ратуши сняли украинский флаг, который там висел с 2022 года как символ солидарности с Украиной. В городских властях решение связывают с реакцией на последние действия украинской стороны относительно названия одного из подразделений именем Героев УПА.

Об этом сообщает издание WP Wiadomości.

В комментарии горсовет Люблина пояснил, что шаг является ответом на решение президента Украины Владимира Зеленского о присвоении одному из воинских подразделений названия, связанного с УПА. В польских властях подчеркивают, что это вызывает возражения из-за исторических споров и «болезненных страниц» прошлого, связанных с Волынской трагедией.

«Мы разделяем критическую позицию МИД Польши и посольства Польши в Киеве по этому решению», – говорится в заявлении городской администрации. В то же время в Люблине подчеркнули, что считают данные шаги такими, которые усложняют исторический диалог между странами.

Власти города заверили, что снятие флага не означает прекращения поддержки Украины в войне против россии. В ратуше подчеркнули, что Люблин и далее остается на стороне Украины в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

В то же время среди жителей города мнения разделились: часть поддерживает решение, другие считают его несвоевременным на фоне продолжающейся войны. Решение о вывешивании украинского флага на ратуше было принято еще в 2022 году тогдашним мэром города как жест солидарности с Украиной.

Напомним, накануне Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о возможном лишении президента Украины польского ордена Белого Орла по тем же причинам. Вопрос должны вынести на заседание Капитула Ордена Белого Орла, которое запланировано на 8 июня.

В МИД Украины уже назвали такой намерение «досадным» и заявили, что ситуация возникла вопреки позитивной динамике в двусторонних отношениях, которая наблюдалась последние полтора года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.