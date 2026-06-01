ВАКС снизил залог одному из обвиняемых по делу экс-министра Сольского

Высший антикоррупционный суд уменьшил с 5,14 до 4,32 млн грн размер залога, определенного Михаилу Стаднику. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в причастности к делу бывшего министра аграрной политики Николая Сольского о земле в Сумской области.

Такое решение 26 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд применил меру пресечения к Стаднику в виде 5,14 млн грн залога с обязанностями. Защитник обвиняемого подал ходатайство об изменении меры пресечения.

«Ходатайство защитника обвиняемого (Стадника – ред.) об изменении меры пресечения – удовлетворить частично. Меру пресечения в виде залога, примененную к (Стаднику – ред.) в размере 1700 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 5 147 600 грн изменить на меру пресечения в виде залога в размере 1300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 4 326 400 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении министру агрополитики Николаю Сольскому, его заместителю и другим фигурантам. По версии следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

