Будет больше газа из Балтики: Украина заключила соглашение о поставках СПГ через терминал Клайпеды

Украина увеличит импорт сжиженного природного газа (СПГ) с северного направления после достижения нового соглашения о долгосрочном использовании маршрута через литовский терминал в Клайпеде.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«В Украину будет поставляться больше сжиженного природного газа из Балтики. Достигли соглашения о долгосрочных поставках СПГ через терминал Клайпеды во время межправительственных консультаций в Вильнюсе», – отметила Свириденко.
Ранее Украина уже получала отдельные партии через этот маршрут в сотрудничестве с компанией «Нафтогаз», что подтвердило его техническую и логистическую пригодность.
Напомним, в феврале стало известно, что Украина впервые получила партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде.
А в январе представители Украины и Польши достигли договоренности о поэтапном увеличении мощностей для импорта природного газа.
Также по последним подсчётам, в Украине резко подорожал природный газ: цены выросли на 20% и достигли 27 800 грн за тысячу кубометров с НДС. Основной причиной эксперты называют влияние войны на Ближнем Востоке на мировые поставки СПГ.
