Будет больше газа из Балтики: Украина заключила соглашение о поставках СПГ через терминал Клайпеды

Экономика
Читати українською
Украина договорилась о долгосрочных поставках сжиженного природного газа через литовский терминал в Клайпеде.
Фото ілюстративне getty images

Украина увеличит импорт сжиженного природного газа (СПГ) с северного направления после достижения нового соглашения о долгосрочном использовании маршрута через литовский терминал в Клайпеде.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как менялся объем импорта европейского газа Украиной за 5 летНа инфографике – сколько газа Украина импортировала из стран Евросоюза и Молдовы с января 2021 по февраль 2026-го.

«В Украину будет поставляться больше сжиженного природного газа из Балтики. Достигли соглашения о долгосрочных поставках СПГ через терминал Клайпеды во время межправительственных консультаций в Вильнюсе», – отметила Свириденко.

Ранее Украина уже получала отдельные партии через этот маршрут в сотрудничестве с компанией «Нафтогаз», что подтвердило его техническую и логистическую пригодность.

Напомним, в феврале стало известно, что Украина впервые получила партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде.

А в январе представители Украины и Польши достигли договоренности о поэтапном увеличении мощностей для импорта природного газа.

Также по последним подсчётам, в Украине резко подорожал природный газ: цены выросли на 20% и достигли 27 800 грн за тысячу кубометров с НДС. Основной причиной эксперты называют влияние войны на Ближнем Востоке на мировые поставки СПГ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Газ Импорт газа Энергетика СПГ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Украина во время удара по рф могла по ошибке направить дроны с взрывчаткой в сторону Финляндии – СМИ
В Украине запустили конструкторское бюро по серийному производству УАБов: что известно
ВАКС возобновил слушание дела бывшего ликвидатора Одесской ТЭЦ
Экс-заместителю министра Лозинскому объявили о новом подозрении
В Венгрии готовят конституционные изменения, чтобы досрочно отстранить президента от должности
Пашинян отказался проводить в Армении референдум по выбору между Евросоюзом и ЕАЭС
Будет больше газа из Балтики: Украина заключила соглашение о поставках СПГ через терминал Клайпеды
«Заплатим еще больше»: еврокомиссар объяснил, почему ЕС должен увеличить поддержку Украины
Апелляция рассмотрит жалобы на осуждение экс-чиновника Херсонской ОВА
В польском Люблине с ратуши сняли украинский флаг: что произошло
Больше новостей