«Заплатим еще больше»: еврокомиссар объяснил, почему ЕС должен увеличить поддержку Украины

Европа должна значительно ускорить развитие собственной оборонной промышленности и усилить поддержку Украины. В противном случае – россия продолжит свою агрессивную политику и не сядет за стол переговоров по завершению войны.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, пишет LRT.

Кубилюс подчеркнул, что россия до сих пор производит больше вооружений, чем Европейский Союз – эту тенденцию следует менять и брать пример с Украины.

«Россия все еще производит больше, чем Европейский Союз. Это опасно, это соблазн для путина. Национальные парламенты Европы должны спросить наши правительства: «Почему наша отрасль не расширяется?» Несмотря на то, что расходы на эту сферу растут», – подчеркнул еврокомиссар.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Европа, по словам Кубилюса, должна бороться за создание общего рынка оборонной продукции в Европейском Союзе, потому что это позволит в будущем сформировать современные национальные оборонные доктрины. Сейчас же большинство оборонной продукции правительства стран ЕС покупают у своих национальных компаний без открытых тендеров.

В пример еврокомиссар поставил Украину, которая с 2022 года увеличила объемы оборонного производства в 50 раз и достигла уровня, «который сейчас способна производить оборонная промышленность Германии или Франции за год».

«В Украине существуют острая конкуренция, рыночные правила и динамичные инновации в оборонной сфере. Вместо этого у нас нет единого оборонного рынка в Европе, не хватает конкуренции, инноваций и промышленного наращивания», – добавил он и заявил, что это необходимо срочно менять.

Кроме этого Кубилюс призвал обеспечить еще большую поддержку Украины и таким образом оказывать давление на россию, чтобы она села за стол переговоров. В частности, он подчеркнул необходимость интеграции украинских военных в европейскую оборонную структуру.

«Можем ли мы увеличить поддержку, чтобы Украина могла еще больше доминировать, а путин был вынужден сесть за стол переговоров ради справедливого мира? Это будет стоить дороже, чем мы даем сейчас, но если мы этого не сделаем, то заплатим еще больше», – сказал член ЕК.

Он подчеркнул, что Украина имеет лучшие военные силы в Европе и мире и отметил, что интегрировать эти практики в европейскую оборонную структуру «жизненно важно для стран ЕС».

Напомним, накануне глава обороны Евросоюза Андрюс Кубилюс призвал лидеров Европы открыть свои военные склады вооружения для поставок Украине.

Также стало известно, что США планируют существенно увеличить производство вооружения и боеприпасов, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от российской агрессии.

К тому же премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

А тем временем в украинском оборонном ведомстве сообщили, что объем взносов стран-партнеров в программу PURL является достаточным для продолжения поставок Украине оружия из США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.