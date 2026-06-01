«Заплатим еще больше»: еврокомиссар объяснил, почему ЕС должен увеличить поддержку Украины

Мир
Читати українською
Европейский Союз должен расширить оборонную промышленность и обеспечить дальнейшую поддержку Украины, противостоящей россии. Эти шаги необходимы, чтобы не вызывать соблазна у путина для дальнейшей агрессии.
Фото: LRT

Европа должна значительно ускорить развитие собственной оборонной промышленности и усилить поддержку Украины. В противном случае – россия продолжит свою агрессивную политику и не сядет за стол переговоров по завершению войны.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, пишет LRT.

Кубилюс подчеркнул, что россия до сих пор производит больше вооружений, чем Европейский Союз – эту тенденцию следует менять и брать пример с Украины.

«Россия все еще производит больше, чем Европейский Союз. Это опасно, это соблазн для путина. Национальные парламенты Европы должны спросить наши правительства: «Почему наша отрасль не расширяется?» Несмотря на то, что расходы на эту сферу растут», – подчеркнул еврокомиссар.

Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзникиВ этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

Европа, по словам Кубилюса, должна бороться за создание общего рынка оборонной продукции в Европейском Союзе, потому что это позволит в будущем сформировать современные национальные оборонные доктрины. Сейчас же большинство оборонной продукции правительства стран ЕС покупают у своих национальных компаний без открытых тендеров.

В пример еврокомиссар поставил Украину, которая с 2022 года увеличила объемы оборонного производства в 50 раз и достигла уровня, «который сейчас способна производить оборонная промышленность Германии или Франции за год».

«В Украине существуют острая конкуренция, рыночные правила и динамичные инновации в оборонной сфере. Вместо этого у нас нет единого оборонного рынка в Европе, не хватает конкуренции, инноваций и промышленного наращивания», – добавил он и заявил, что это необходимо срочно менять.

Кроме этого Кубилюс призвал обеспечить еще большую поддержку Украины и таким образом оказывать давление на россию, чтобы она села за стол переговоров. В частности, он подчеркнул необходимость интеграции украинских военных в европейскую оборонную структуру.

«Можем ли мы увеличить поддержку, чтобы Украина могла еще больше доминировать, а путин был вынужден сесть за стол переговоров ради справедливого мира? Это будет стоить дороже, чем мы даем сейчас, но если мы этого не сделаем, то заплатим еще больше», – сказал член ЕК.

Он подчеркнул, что Украина имеет лучшие военные силы в Европе и мире и отметил, что интегрировать эти практики в европейскую оборонную структуру «жизненно важно для стран ЕС».

Напомним, накануне глава обороны Евросоюза Андрюс Кубилюс призвал лидеров Европы открыть свои военные склады вооружения для поставок Украине.

Также стало известно, что США планируют существенно увеличить производство вооружения и боеприпасов, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от российской агрессии.

К тому же премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

А тем временем в украинском оборонном ведомстве сообщили, что объем взносов стран-партнеров в программу PURL является достаточным для продолжения поставок Украине оружия из США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Владимир Путин НАТО Россия ЕС Украина Оружие Еврокомиссия Еврокомиссар Европа Производство
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Будет больше газа из Балтики: Украина заключила соглашение о поставках СПГ через терминал Клайпеды
«Заплатим еще больше»: еврокомиссар объяснил, почему ЕС должен увеличить поддержку Украины
Апелляция рассмотрит жалобы на осуждение экс-чиновника Херсонской ОВА
В польском Люблине с ратуши сняли украинский флаг: что произошло
Оккупанты ударили по многоэтажкам в Дружковке, ранены гражданские
В россии все чаще говорят о завершении войны ради спасения экономики – СМИ
Иранские удары повредили 20 военных объектов США с начала войны – СМИ
Взносов в PURL достаточно для продолжения поставок оружия – Минобороны
«Бусифицировали» и не вызвали вовремя врача: двое военнослужащих ТЦК на Днепропетровщине получили подозрения
ВАКС снизил залог одному из обвиняемых по делу экс-министра Сольского
Больше новостей