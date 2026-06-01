Силы ПВО ночью обезвредили почти 230 российских беспилотников

В ночь на понедельник, 1 июня, российские войска совершили атаку по территории Украины, применив 265 беспилотников различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить большинство воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, россияне атаковали 265 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 228 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Напомним, российские войска ночью 1 июня атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом оказалась Одесса. Известно о пяти пострадавших и повреждении инфраструктуры.

А накануне российские военные нанесли удары по Днепру и Ровно. По данным местных властей, попадания зафиксированы по неработающему предприятию и складу.

В частности, в Днепре в результате удара вражеского дрона полностью уничтожено отделение №1 «Новой почты». Здание выгорело дотла.

