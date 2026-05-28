Войска рф нанесли удары по гражданскому транспорту на Сумщине, есть жертвы и ранены

Российские оккупационные войска в четверг, 28 мая, атаковали гражданский транспорт в приграничных общинах Сумской области. В результате ударов дронов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По информации местных властей, российский беспилотник атаковал скутер, которым между населенными пунктами Великописаревской общины ехали 65-летний мужчина и 69-летняя женщина. От полученных травм оба погибли на месте.

Еще одна атака произошла в Хутор-Михайловской общине. Там российские дроны дважды ударили по гражданскому микроавтобусу, в котором находились супруги – 67-летний мужчина и 65-летняя женщина. Люди везли продукты в одну из пограничных деревень. Супруги выжили, медики оказали им необходимую помощь.

«Передвижение по приграничным территориям Сумщины остается крайне опасным из-за высокой активности российских дронов и циничных атак врага по гражданским людям и транспорту», – говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая российские войска нанесли артиллерийский удар по жилому району Херсона. Под вражеский удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.

Кроме того, вчера россияне ударили дронами по гражданской инфраструктуре Одесчины, есть пострадавшие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.