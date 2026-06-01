Ветер достигал 250 км/час: в Польше из-за торнадо повреждены десятки домов

В Польше в Опольском воеводстве мощный торнадо вызвал значительные разрушения, повредив жилые и хозяйственные постройки, а также повалив деревья.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Институт метеорологии и водного хозяйства Польши.

По данным синоптиков, характер повреждений, в частности, полосообразная зона разрушений и сорванные крыши, свидетельствует именно о прохождении торнадо. Предварительно стихии присвоили силу на уровне IF1,5–IF2 по международной шкале Фудзиты, что соответствует скорости ветра примерно 180–250 км/ч.

Спасательные службы сообщают, что повреждено как минимум 18 зданий, среди которых 11 жилых домов. Людей под завалами или пострадавших на данный момент не зафиксировано.

На месте работают пожарные и спасатели, которые продолжают ликвидировать последствия непогоды и оценивать нанесенный ущерб.

Напомним, ранее сообщалось, что европейские страны сейчас страдают от одной из самых сильных волн жары за последние десятилетия. В некоторых регионах уже установлены исторические температурные рекорды, а во Франции из-за аномальных температур погибли по меньшей мере семь человек.

Несмотря на такие экстремальные погодные условия в Западной Европе, Украину эта аномальная жара обошла стороной, а конец мая оказался более прохладным, чем обычно.

