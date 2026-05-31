Падение дрона в Галаце: Румыния обнародовала фото обломков и назвала виновного в ударе

Румынские специалисты завершили исследование обломков беспилотника, который в ночь на 29 мая упал на жилой дом в городе Галац. Результаты экспертизы подтвердили, что дрон был российского производства и относился к типу «Герань-2».

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан.

В Румынии объяснили, почему не сбили российский дрон, который упал на дом Министерство обороны Румынии объяснило, что российский беспилотник не удалось сбить из-за крайне короткого времени реагирования и ограничений, которые действуют для армии в мирное время.

По словам главы государства, вывод основан на комплексе технических доказательств. На фрагментах беспилотника была обнаружена надпись кириллицей «Герань-2».

Кроме того, анализ электронных компонентов, навигационных систем, модулей управления, двигателя и конструктивных элементов показал их идентичность другим российским дронам этого типа, которые ранее уже находили на территории Румынии.

Специалисты также установили, что производственная маркировка, технические надписи, особенности конструкции и использованные материалы полностью соответствуют технологиям изготовления беспилотников «Герань-2».

В ходе физико-химической экспертизы были выявлены те же типы материалов и топлива, которые неоднократно фиксировались в дронах этой серии.

По итогам расследования румынские эксперты пришли к выводу, что обломки, найденные в Галаце, принадлежат именно российскому беспилотнику «Герань-2».

Президент Румынии подчеркнул, что инцидент имеет особую серьёзность, поскольку дрон попал в жилой многоквартирный дом, причинив ранения людям и материальный ущерб.

«Единственной ответственной стороной за этот инцидент является россия», – заявил Дан.

По его словам, результаты расследования будут переданы партнёрам Румынии в рамках НАТО и Европейского союза.

Глава государства также заверил, что Бухарест не будет игнорировать ни один случай, который угрожает безопасности граждан, национальному суверенитету или территориальной целостности страны.

Напомним, в ночь на 29 мая во время очередного российского обстрела Украины в румынском городе Галац на жилую многоэтажку упал беспилотник рф. В результате падения прогремел взрыв, который вызвал пожар в квартире на 10-м этаже. Позже Министерство обороны Румынии официально заявило, что это был именно российский дрон. Он залетел на территорию страны, когда авиация рф атаковала украинские приграничные объекты.

Тем временем в НАТО отреагировали на происшествие, осудив действия рф, а также отметили, что находятся в постоянном контакте с Бухарестом и отслеживают ситуацию.

