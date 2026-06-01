Президент Румынии призвал рф учитывать безопасность румын во время атак по Украине

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что россия должна учитывать риски для румынских граждан во время ударов по Украине, особенно в районах вблизи границы.

Об этом он сказал в интервью BBC, комментируя инциденты с падением беспилотников на территории Румынии.

31 мая 2026, 23:56

По словам Дана Никушора, за последние два года в стране зафиксировали около 20–30 случаев, связанных с дронами. Изначально они не были оснащены взрывчаткой, однако в прошлом месяце на территории Румынии нашли беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.

Румынский президент подчеркнул, что ситуация превращается в реальную угрозу для безопасности граждан страны.

«Когда россияне наносят удары по городам на другом берегу Дуная, они должны быть уверены, что их действия не угрожают румынским гражданам», – заявил Дан Никушор.

Дан назвал это предупреждением российской стороне и выразил надежду, что россияне не будут повторять такие атаки. Президент добавил, что в случае повторения подобных инцидентов Бухарест может прибегнуть к дипломатическим мерам, в частности рассмотреть вопрос высылки российского посла.

Также, по словам Никушора, Румыния планирует усилить защиту приграничных территорий. В частности, он ожидает, что НАТО поможет временно защитить 60-километровую зону на границе с Украиной, предоставив необходимые средства противодействия.

Напомним, румынские специалисты завершили экспертизу обломков беспилотника типа «Герань-2» российского производства, который в ночь на 29 мая упал на жилой дом в городе Галац. Президент Румынии Никушор Дан предоставил доказательства и подчеркнул, что единственной ответственной стороной за этот инцидент является россия.

Как известно, ранее в Румынии пояснили, что не смогли ликвидировать российский БпЛА над своей территорией из-за слишком короткого времени для реагирования, а также из-за строгих правовых ограничений по применению силы в условиях мирного времени.

