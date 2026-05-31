Войска рф нанесли удары по Днепропетровщине, есть жертва и почти десяток раненых

Оккупационная армия рф в воскресенье, 31 мая, совершила около 40 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, а еще девять получили ранения.

Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.

Согласно его словам, сегодня под вражеским ударом, кроме Днепра, оказался Никопольский район. Там от обстрелов страдали Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская и Томаковская общины – повреждены инфраструктура, школа, многоэтажка, админздание, АЗС и автомобили.

Как отмечается, на Никопольщине погибла 50-летняя женщина, а ранения получили четыре человека, среди которых двое мужчин в тяжелом состоянии.

Кроме этого, в Покровской и Васильковской общинах Синельниковского района россиянами были повреждены многоквартирные дома и авто. По данным ОВА, из-за обстрелов пострадали пять человек, из которых три женщины были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, 31 мая российские войска нанесли удар беспилотником по Днепру. После атаки вспыхнул пожар на складе логистической компании, а огонь также охватил припаркованные рядом автомобили.

Как стало известно позже, в результате атаки полностью разрушено отделение №1 «Новой почты».

