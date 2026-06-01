Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине – СМИ

Сокращение финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа повлияло примерно на половину проектов в Украине, которые занимаются документированием и расследованием военных преступлений россии.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, десятки иностранных экспертов, которые ранее помогали собирать и анализировать доказательства на местах боевых действий, больше не могут приезжать в Украину. Это существенно усложняет работу по фиксации преступлений.

Reuters опросило более 40 представителей правоохранительных органов, юристов, правозащитников и исследователей, привлеченных к соответствующим программам. Почти все они подтвердили, что сокращение финансирования уже негативно повлияло на их деятельность.

По оценкам агентства, с 2022 года США направили более 283 млн долларов на инициативы, связанные с документированием военных преступлений в Украине. В то же время по меньшей мере 40% этих программ были закрыты или завершены без продления финансирования.

Бывший посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак предупредила, что сокращение помощи может привести к тому, что часть жертв не получит доступа к правосудию.

В то же время в марте администрация США объявила о новой программе на 25 млн долларов для содействия возвращению украинских детей, однако перед этим был сокращен ряд других проектов, в частности инициатива Йельского университета, которая занималась отслеживанием похищенных детей.

Напомним, на днях Силы беспилотных систем ВСУ поразили позиции российской 64-й отдельной мотострелковой бригады. Именно это подразделение армии рф совершало зверства и военные преступления в Буче во время оккупации Киевщины в 2022 году.

А омбудсман Дмитрий Лубинец недавно сообщал, что рф применяет против украинских военнопленных 695 разнообразных форм пыток. На данный момент оккупанты уже замучили до смерти более 400 украинских военных, которые имели официально подтвержденный статус пленных.

