Экс-заместителю министра Лозинскому объявили о новом подозрении

НАБУ и САП сообщили о новом подозрении экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому, которого уже судят по другому делу о получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщают пресс-службы антикоррупционных органов, не указывая фамилии подозреваемого. Однако, по информации «Слово и дело», речь идет именно о Лозинском.

Как отмечается, Лозинскому объявлено подозрение в подстрекательстве чиновника подотчетного государственного предприятия к злоупотреблению служебным положением. Кроме того, подозрение в злоупотреблении служебным положением получил и чиновник госпредприятия.

Согласно материалам дела, летом 2022 года Кабмин выделил средства на закупку оборудования, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период на фоне разрушения объектов критической инфраструктуры.

«Действуя в интересах конкретного поставщика, топ-чиновник склонил заместителя директора госпредприятия к заключению соглашения на поставку оборудования по цене, превышавшей рыночную на 30%. За это гарантировал ему должность директора», – заявили антикоррупционные органы, добавив, что в результате этих действий государству нанесен миллионный ущерб.

Действия экс-заместителя министра квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, действия директора государственного предприятия – по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Василию Лозинскому и еще четырем лицам. По версии следствия, Лозинский получил 400 тысяч долларов неправомерной выгоды от предпринимателя Сергея Кривого из-за ряда пособников. Эти средства якобы были получены в результате ряда закупок государственного института «УкрНИИводоканалпроект» по завышенным ценам.

Как известно, ранее суд выделил в отдельное производство материалы в отношении Кривого в связи с его мобилизацией. Слушание его дела приостанавливали. В то же время суд продолжил рассмотрение дела Лозинского, его доверенного лица Романа Китнера и двух обвиняемых пособников Николая Лукашика и Александра Крошки.

