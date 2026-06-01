ВАКС возобновил слушание дела бывшего ликвидатора Одесской ТЭЦ

Высший антикоррупционный суд возобновил слушание уголовного производства по обвинению бывшего ликвидатора ОАО «Одесская ТЭЦ» Евгения Лахненко в растрате 28 млн грн.

Такое решение 25 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, с 13 января 2023 Лахненко находился на военной службе в воинской части Национальной гвардии. С 26 января 2023 года он был откомандирован в оперативно-тактическую группировку «Лиман» для выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях. В связи с этим слушание дела остановили.

Позже он получил ранение и проходит лечение, а значит может участвовать в заседаниях. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил возобновить слушание дела.

«Восстановить судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению (Лахненко – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», – говорится в решении.

Следующее заседание запланировано на 10:00 16 июля.

Напомним, по версии обвинения, Евгений Лахненко, назначенный в декабре 2015 года управляющим санации ПАО «Одесская ТЭЦ», весной 2016 года в нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на рынке природного газа Украины, заключил договор между Одесской ТЭЦ и ХК «Энергосеть» снабжение природного газа. Детективы НАБУ установили, что у этой компании не было технической возможности выполнить поставку, зато средства по договору в размере 28 млн грн от Одесской ТЭЦ получила.

