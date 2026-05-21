Россияне ударили по агропредприятию на Черниговщине, есть погибший и пострадавшие

В четверг, 21 мая, российские войска ударили беспилотниками по Новгород-Северскому району в Черниговской области. В результате атаки один человек погиб, ещё двое пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, беспилотник попал по агропредприятию. В результате атаки загорелись автомобиль и складское помещение. Пожары уже ликвидированы.

Как известно, в результате обстрела погиб человек, ещё двое пострадали.

Напомним, оккупационная армия РФ в среду, 20 мая, совершила около 30 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Также известно, что в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку. Есть жертва, ещё 11 человек получили травмы и ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.