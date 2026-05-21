Россияне ударили по агропредприятию на Черниговщине, есть погибший и пострадавшие

Общество
Читати українською
В Новгород-Северском районе Черниговской области в результате атаки российских беспилотников по агропредприятию погиб один человек, ещё двое получили ранения.
Фото ДСНС

В четверг, 21 мая, российские войска ударили беспилотниками по Новгород-Северскому району в Черниговской области. В результате атаки один человек погиб, ещё двое пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, беспилотник попал по агропредприятию. В результате атаки загорелись автомобиль и складское помещение. Пожары уже ликвидированы.

Как известно, в результате обстрела погиб человек, ещё двое пострадали.

Напомним, оккупационная армия РФ в среду, 20 мая, совершила около 30 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Также известно, что в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку. Есть жертва, ещё 11 человек получили травмы и ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Пострадавшие Предприятие Черниговская область Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Силы ПВО ночью обезвредили почти все беспилотники, которые рф выпустила по Украине
Россияне ударили по агропредприятию на Черниговщине, есть погибший и пострадавшие
В Армении накануне выборов активизировалась прокремлевская дезинформационная кампания
Трамп готов подождать несколько дней «правильного ответа» Ирана по мирному соглашению
США усилили военное присутствие возле Кубы – CNN
В Украине обновили правила перерасчета платежек за коммуналку после обстрелов
Истребители рф опасно перехватили британский самолет-разведчик над Черным морем
Путина в Китае встретили торжественнее Трампа, но желаемого он не получил – СМИ
В Госатомрегулировании объяснили, опасны ли радиоактивные обломки российских ракет
Британская радиостанция случайно объявила о смерти короля Чарльза III
Больше новостей