Россияне ударили по агропредприятию на Черниговщине, есть погибший и пострадавшие

В четверг, 21 мая, российские войска ударили беспилотниками по Новгород-Северскому району в Черниговской области. В результате атаки один человек погиб, ещё двое пострадали.
Об этом сообщили в ГСЧС.
По данным спасателей, беспилотник попал по агропредприятию. В результате атаки загорелись автомобиль и складское помещение. Пожары уже ликвидированы.
Как известно, в результате обстрела погиб человек, ещё двое пострадали.
Напомним, оккупационная армия РФ в среду, 20 мая, совершила около 30 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения.
Также известно, что в ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку. Есть жертва, ещё 11 человек получили травмы и ранения.
