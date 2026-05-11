ЕС вслед за Британией расширил санкции против рф за депортацию украинских детей

В понедельник, 11 мая, Европейский Союз ввел санкции против 23 физических и юридических лиц за незаконную принудительную депортацию и похищение украинских детей.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

Как отмечается, Евросоюз решил ввести ограничительные меры против еще 16 лиц и семи организаций, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. По предварительным оценкам, с начала войны в Украине россия депортировала и похитила почти 20 500 украинских детей.

«Решение направлено против лиц, ответственных за систематическую незаконную депортацию, принудительное перемещение, принудительную ассимиляцию, включая индоктринацию и милитаризированное образование, несовершеннолетних украинских детей, а также их незаконное усыновление и вывоз в российскую федерацию и на временно оккупированные территории», – говорится в пресс-релизе.

Санкционные списки также включают чиновников и политиков с незаконно оккупированных россией территорий, а также различных руководителей молодежных лагерей и военно-патриотических клубов и организаций.

В перечень субъектов, включенных в список, входят федеральные государственные учреждения, связанные с Министерством образования рф, в частности, Всероссийские детские центры «Орленок», «Алые паруса» и «Смена».

Как отмечается, они организуют программы для украинских детей, в рамках которых их подвергают пророссийской идеологической обработке, в частности через «патриотические мероприятия, идеологическое воспитание и военно-ориентированные мероприятия».

«Все они отвечают за пропаганду патриотического и военного воспитания среди молодежи путем идеологической индоктринации российской военной культуры, военизированной подготовки и участия в мероприятиях, прославляющих российскую агрессивную войну», – отметили в Совете ЕС.

В то же время, Канада также объявила о расширении санкций против россии из-за похищения украинских детей и пропаганды. В пресс-релизе канадского правительства подчеркивается, что «незаконная депортация и принудительные перемещения детей грубо нарушают международное право и права человека».

«Канада решительно осуждает действия россии и вводит санкции против 23 лиц и пяти учреждений, связанных с совершением нарушений против украинских детей», – говорится в сообщении.

Как известно, сегодня Великобритания также расширила санкции против рф за похищение украинских детей и пропаганду.

Напомним, в настоящее время embed:publication:url:236581:[Европейский Союз работает над новым 21-м пакетом санкций против россии]}, который будет направлен против «теневого флота» Москвы и еще нескольких важных сфер, которые помогают путину финансировать войну против Украины.

Также британское правительство ввело новый пакет санкций против российской федерации, в который попали 35 физических и юридических лиц. Они причастны к поставкам компонентов для дронов и вербовке иностранцев для войны против Украины.

Ранее Евросоюз продлил антироссийские санкции, введенные в связи с полномасштабным вторжением россии и оккупацией агрессором части Украины, еще на полгода, до 15 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.