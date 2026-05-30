В Таганроге вспыхнул пожар после массированной атаки БПЛА: что было под ударом

В ночь на 30 мая Таганрог в Ростовской области рф подвергся массированной атаке беспилотников. В городе прогремели многочисленные взрывы, а в портовой зоне вспыхнул пожар после поражения инфраструктуры.

Об этом сообщили украинские мониторинговые ресурсы и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Ночью в российском Таганроге заявили об атаке беспилотников. Взрывы, по словам очевидцев, раздавались с вечера. Сообщалось о работе ПВО.

В результате атаки БПЛА в Таганроге, по данным местных властей, загорелся танкер, топливный резервуар и административное здание в порту.

Кроме этого, российские власти заявляют о работе систем ПВО и сбитии беспилотников в нескольких районах области, а также о падении обломков сбитых дронов. Из-за этого возникло возгорание газовой трубы и поврежден дом.

Несмотря на заявления о «сбитых целях», в сети сообщали о многочисленных взрывах в районе Таганрогского залива и промышленных объектов города.

Как известно, в Таганроге расположены несколько важных объектов российского ВПК. В частности, предприятие «Атлант Аэро», которое производит компоненты для боевых беспилотников, систем управления и комплексов радиоэлектронной борьбы, а также авиаремонтный завод. Впрочем, на данный момент информации об успешных ударах по этим объектам нет.

Напомним, накануне Силы обороны нанесли успешные удары по топливной инфраструктуре рф, поразив Волгоградский нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» и попав в перерабатывающие установки объекта «Ярославль-3».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.