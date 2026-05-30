ВСУ уничтожили два самолета Ту-142 и «Искандер» на аэродроме в Таганроге

Силы беспилотных систем ночью 30 мая уничтожили два вражеских самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер» на военном аэродроме в российском Таганроге.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди, обнародовав соответствующие кадры.

Как отмечается, российские военные цели были уничтожены дронами 1-го Отдельного центра СБС.

«Птицы СБС уничтожили «Искандер» и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге, рф, ночью 30 мая», – отметил Бровди.

Согласно его словам, Ту-142 является дальним противолодочным самолетом на базе стратегического бомбардировщика.

«ОТРК «Искандер» – российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляющий запуск ракет «земля-земля», выслежен на пусковой позиции на болотах в окрестностях населенного пункта Таганрог Ростовской области», – проинформировал командующий СБС.

Бровди добавил, что результат поражений «не ограничился перечнем вышеперечисленных целей» и пообещал позже обнародовать еще одно видео.

Как известно, бойцы Сил беспилотных систем ВСУ поразили российские самолеты-истребители Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34 в 1700 километрах от госграницы.

