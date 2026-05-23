Зеленский ввел санкции против российских командиров, причастных до ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 23 мая подписал указ о введении в действие нового санкционного пакета против российских военных, причастных к ракетным атакам по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

В санкционный список внесли 127 представителей вооруженных сил рф, в том числе командиров подразделений дальней авиации воздушно-космических сил. По данным украинских властей, именно эти военные принимали участие в применении более 4100 крылатых и аэробаллистических ракет.

Среди атак, к которым они причастны, – удар по детской больнице Охматдет в июле 2024 года, а также ракетный обстрел жилого дома в Тернополе в ноябре 2025 года, в результате которого погибли 38 человек, среди них – восемь детей.

Кроме того, под санкции попали военные, которые применяли авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000 во время атак на Мариуполь в марте 2022 года.

Отдельно ограничения введены против командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопуных войск рф, которые осуществляли удары ракетами «Искандер-К» и «Искандер-М». Украинская сторона заявляет, что эти подразделения причастны к ракетному удару по селу Гроза на Харьковщине в октябре 2023 года, где погибли 59 человек, атаке на центр Сум с 35 жертвами и обстрелу Чернигова в апреле 2024 года, когда в результате удара тремя ракетами погибли 18 человек.

Также Зеленский ввел в действие еще один санкционный пакет, в который включили 29 гражданских торговых судов, которые, по данным украинских властей, использовались россией для транспортировки вооружения, боеприпасов, военной техники и личного состава.

Напомним, 12 мая ввели санкции против россиян и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса.

А в конце апреля ввели ограничения против лиц, причастных к похищению украинских детей и теневому флоту рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.