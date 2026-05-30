США расследуют сбитие F-15 над Ираном: в деле появился китайский след

Американский истребитель F-15E Strike Eagle, который в апреле сбили над юго-западным Ираном, вероятно, был поражен ракетой китайского производства, запускаемой с плеча.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

6 апреля 2026, 21:28

По данным собеседников издания, американские должностные лица до сих пор расследуют обстоятельства сбития самолета. Это был первый за десятилетия случай, когда американский истребитель был сбит вражеским огнем.

NBC News пишет, что в начале конфликта Китай также мог предоставить Ирану радар раннего предупреждения большой дальности, способный обнаруживать самолеты-невидимки. В то же время пока неизвестно, когда именно Иран мог получить такое военное оборудование.

По словам президента США Дональда Трампа, самолет был поражен ракетой, запущенной с плеча. Такое оружие известно как переносной зенитно-ракетный комплекс. Оно имеет около 2 метров в длину и весит примерно 18 килограммов.

Экипаж истребителя F-15 безопасно катапультировался над Ираном. Пилота спасли в течение семи часов, однако, по данным Пентагона, офицера систем вооружения искали два дня. Он скрывался у подножия гор Загрос.

Возможное использование Ираном оружия китайского производства усложняет отношения США с Пекином. Это происходит на фоне того, что Трамп обращается к Китаю за помощью в прекращении конфликта.

По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал ему не отправлять Ирану оружие.

«Президент Си пообещал мне, что не будет отправлять Ирану никакого оружия. Это замечательное обещание. Я верю ему на слово. Я ценю это», – сказал президент США.

В ответ на вопрос о сбитии F-15 представитель посольства Китая заявил, что Пекин «всегда действует разумно и ответственно» в вопросах экспорта военной продукции и осуществляет строгий контроль в соответствии с китайским законодательством и международными обязательствами.

Также в посольстве Китая заявили, что выступают против «безосновательной клеветы и злонамеренных ассоциаций».

Напомним, 3 апреля стало известно, что впервые с начала войны на Ближнем Востоке Тегеран сбил американский истребитель F-15. На борту находились двое военных. Одного из членов экипажа удалось спасти в тот же день, а второго пилота нашли через сутки.

3 апреля Иран заявил о сбитии еще одного военного самолета Соединенных Штатов – на этот раз штурмовика A-10 Thunderbolt II. Пилоту удалось выжить.

