США расследуют сбитие F-15 над Ираном: в деле появился китайский след

Американский истребитель F-15E Strike Eagle, сбитый над Ираном в апреле, вероятно, был поражен ракетой китайского производства. США расследуют обстоятельства инцидента.
Американский истребитель F-15E Strike Eagle, который в апреле сбили над юго-западным Ираном, вероятно, был поражен ракетой китайского производства, запускаемой с плеча.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, американские должностные лица до сих пор расследуют обстоятельства сбития самолета. Это был первый за десятилетия случай, когда американский истребитель был сбит вражеским огнем.

NBC News пишет, что в начале конфликта Китай также мог предоставить Ирану радар раннего предупреждения большой дальности, способный обнаруживать самолеты-невидимки. В то же время пока неизвестно, когда именно Иран мог получить такое военное оборудование.

По словам президента США Дональда Трампа, самолет был поражен ракетой, запущенной с плеча. Такое оружие известно как переносной зенитно-ракетный комплекс. Оно имеет около 2 метров в длину и весит примерно 18 килограммов.

Экипаж истребителя F-15 безопасно катапультировался над Ираном. Пилота спасли в течение семи часов, однако, по данным Пентагона, офицера систем вооружения искали два дня. Он скрывался у подножия гор Загрос.

Возможное использование Ираном оружия китайского производства усложняет отношения США с Пекином. Это происходит на фоне того, что Трамп обращается к Китаю за помощью в прекращении конфликта.

По словам Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал ему не отправлять Ирану оружие.

«Президент Си пообещал мне, что не будет отправлять Ирану никакого оружия. Это замечательное обещание. Я верю ему на слово. Я ценю это», – сказал президент США.

В ответ на вопрос о сбитии F-15 представитель посольства Китая заявил, что Пекин «всегда действует разумно и ответственно» в вопросах экспорта военной продукции и осуществляет строгий контроль в соответствии с китайским законодательством и международными обязательствами.

Также в посольстве Китая заявили, что выступают против «безосновательной клеветы и злонамеренных ассоциаций».

Напомним, 3 апреля стало известно, что впервые с начала войны на Ближнем Востоке Тегеран сбил американский истребитель F-15. На борту находились двое военных. Одного из членов экипажа удалось спасти в тот же день, а второго пилота нашли через сутки.

3 апреля Иран заявил о сбитии еще одного военного самолета Соединенных Штатов – на этот раз штурмовика A-10 Thunderbolt II. Пилоту удалось выжить.

