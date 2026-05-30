В Одессу прибыл наследник иранского престола Реза Пахлави

В Одессу для участия в Черноморском форуме безопасности Black Sea Security Forum прибыл Реза Пахлави – глава династии Пахлави, наследник иранского престола и один из представителей иранской оппозиции.

Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе мероприятия, передает Суспильне.

Сегодня Реза Пахлави примет участие в форуме, который проходит в Одессе. Мероприятие объединяет политиков, дипломатов, военных и экспертов из разных стран мира.

По словам основателя и председателя Black Sea Security Forum Алексея Гончаренко, визит Резы Пахлави свидетельствует о том, что оппозиция действующему иранскому режиму остается активной.

Реза Пахлави является сыном последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави. После Исламской революции 1979 года его семья была вынуждена покинуть страну. С тех пор он стал одной из самых известных фигур иранской демократической оппозиции и выступает за политические изменения в Иране.

Black Sea Security Forum продлится три дня – с 29 по 31 мая. В этом году мероприятие проходит в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Форум объединил более 1200 участников из Украины, Европы, США и других стран мира. Его проводят уже третий год подряд.

Напомним, Штаты и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума, предусматривающего продолжение режима прекращения огня.

В январе кронпринц Ирана Реза Пахлави в обращении к мировому сообществу пообещал, что после падения исламской республики Иран откажется от ядерной программы, признает Израиль и станет надежным партнером в глобальной безопасности.

