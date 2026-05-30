«Типичный центр принятия решений»: россияне уничтожили вокзал в Шостке

В результате ночной атаки российских беспилотников уничтожено здание вокзала в городе Шостка Сумской области. Также повреждена инфраструктура станции.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

В УЗ отметили, что работники станции и пассажиры не пострадали, поскольку находились в укрытиях.

«Типичный “центр принятия решений”: гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни людей на Сумщине ехали по своим гражданским делам», – заявили в «Укрзализныце».

Несмотря на повреждения, утренние рейсы с вокзала должны выполняться по графику. В то же время в УЗ предупредили, что в следующих пригородных маршрутах возможны оперативные корректировки.

Напомним, сегодня утром, 30 мая, российские оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье, в результате чего погиб человек, еще один получил ранения.

