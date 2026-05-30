Трамп прошел новый медосмотр: что известно о его состоянии

Президент США Дональд Трамп прошел третью за 13 месяцев проверку здоровья. Врачи заявили, что он находится в «отличном состоянии», несмотря на отек ноги и синяк на руке.

Об этом пишет Reuters.

По словам врачей, состояние Трампа остается «отличным». В отчете указано, что у него сильные сердечная, легочная, неврологическая и общая физическая функции, поэтому он «полностью подходит» для статуса главнокомандующего и главы государства.

Кроме того, проверки на депрессию, тревожность и общее неврологическое обследование показали «нормальный психический статус».

Трамп уже в третий раз за 13 месяцев проходит проверку в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. У американского президента были опухшие лодыжки, синяки на руках и пятна на шее.

В медицинском отчете говорится, что у Трампа зафиксировали легкий отек лодыжки, который уменьшился по сравнению с прошлым годом. Синяки на руках врачи описали как доброкачественные.

Трамп объяснял появление синяков незначительным повреждением мягких тканей из-за частых рукопожатий и регулярного приема аспирина.

В отчете не сообщали о лечении кожи Трампа в марте, а также не указывали, что он проходил еще одну магнитно-резонансную томографию.

Как отмечает Reuters, Трампу дали профилактические рекомендации. В частности, ему посоветовали придерживаться диеты, принимать меньше аспирина, заниматься физической активностью и стараться снизить вес.

В июне Трампу исполнится 80 лет. Reuters напоминает, что он уже стал самым пожилым человеком в истории, занявшим должность президента США.

По данным медицинского исследования, рост Трампа составляет 190 сантиметров, а вес – 108 килограммов.

Врачи уже не впервые заявляют об «отличном здоровье» Трампа. В то же время во время проверки в июле 2025 года у него выявили хроническую венозную недостаточность, распространенную среди пожилых людей.

Ранее в Белом доме подтвердили существование секретного письма Дональда Трампа для вице-президента Джей Ди Вэнса с инструкциями на случай кризисной ситуации или возможной гибели главы государства.

