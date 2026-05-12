В США ввели новые санкции за поставку иранской нефти в Китай

Правительство США накануне визита президента Дональда Трампа в Пекин объявило о введении санкций против трех человек и девяти компаний за содействие поставкам иранской нефти в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Как отмечается, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана использует подставные компании из офшорных экономических юрисдикций, чтобы скрыть свою роль в продаже нефти и направить полученные доходы не на нужды иранского народа, а на разработку оружия, поддержку террористов и финансирование репрессий.

По данным ведомства, среди компаний, против которых введены ограничения, четыре зарегистрированы в Гонконге, еще четыре – из Объединенных Арабских Эмиратов, еще одна – из Омана.

Сообщается, что новые санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), направлены против физических и юридических лиц, которые помогали боевикам КСИР Ирана продавать и поставлять иранскую нефть в Китай через сеть подставных компаний.

«Министерство финансов будет продолжать отрезать иранский режим от финансовых сетей, которые он использует для совершения террористических актов и дестабилизации глобальной экономики», – подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х.

По данным Минфина, трое подсанкционных лиц работают в нефтяном штабе КСИР и координируют платежи через турецкую компанию Golden Globe. Через эту фирму, попавшую под ограничения еще в 2025 году, ежегодно проходят сотни миллионов долларов от продажи нефти.

При этом, по информации Reuters, Госдеп США также объявил о вознаграждении в размере до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет подорвать финансовые механизмы КСИР и его подразделений.

Как известно, недавно Трамп заявил, что отвергнет ответ Ирана на последний проект соглашения по завершению войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

