Если не будет соглашения с Ираном, США будут действовать «другим путем» – Рубио

Соединенные Штаты Америки хотят урегулировать все вопросы с Ираном дипломатическим путем и заключить «выгодное соглашение». Однако, если договоренности достичь не удастся в ближайшее время, Вашингтон решит этот вопрос «другим способом».

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, информирует Reuters.

«США предоставят дипломатии все возможности для успеха, прежде чем рассматривать альтернативные варианты», – сказал Рубио журналистам в Нью-Дели.

Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливе Что известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

По его словам, США рассчитывают либо на достижение «хорошего соглашения», либо на необходимость действовать другим путем.

«На столе лежит достаточно солидное предложение относительно их способности открыть пролив, начать очень реальные, значимые, ограниченные во времени переговоры по ядерному вопросу, и, надеюсь, нам удастся это осуществить», – подчеркнул Рубио.

Тем временем один из чиновников США заявил, что на окончательное согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может потребоваться больше времени. Это, как пишет CNN, связано с длительным процессом согласования Ираном формулировок «нескольких пунктов» соглашения.

Сколько времени это займет, зависит от того, как быстро Иран ответит на некоторые предложения по формулировкам, сделанные США, сказал чиновник. В то же время он подчеркнул, что Иран фактически согласился с основными пунктами соглашения. Соединенные Штаты тем временем также дорабатывают соглашение.

По данным СМИ, как только все стороны придут к окончательному согласию, ожидается, что состоится церемония подписания в присутствии представителей США и Ирана, за которой, вероятно, сразу же последует раунд переговоров по следующему этапу соглашения.

Напомним, на днях государственный секретарь США Рубио заявил, что Америка и Иран близки к подписанию меморандума о 60-дневном продлении прекращения огня. Ожидается, что в течение этого времени Ормузский пролив будет разблокирован.

Между тем лидер Америки Дональд Трамп назвал эти переговоры «болезненными» и заявил, что при определенных обстоятельствах возможны новые удары. А пока не будет подписано мирное соглашение с Тегераном, американская блокада судов в иранских портах продолжится.

Иран, в свою очередь, не соглашается передать свои запасы высокообогащенного урана и заявил, что этот вопрос не был частью предварительной договоренности с Соединенными Штатами.

Администрация президента США Дональда Трампа 25 мая предупредила, что дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

