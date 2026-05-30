В Эстонии допускают введение обязательной военной службы для женщин

В Эстонии обязательная военная служба для женщин может стать реальностью уже в ближайшие десятилетия. Причиной называют стремительное сокращение количества молодых мужчин призывного возраста, из-за чего армия рискует столкнуться с дефицитом новобранцев.

Об этом заявила директор Агентства оборонных ресурсов Эстонии Ану Раннавески, которую цитирует местное издание ERR.

По ее словам, вопрос заключается не в том, будет ли введен обязательный призыв женщин, а лишь в том, когда именно это произойдет. Сейчас в армию в Эстонии призывают только мужчин, однако демографическая ситуация постепенно заставляет пересматривать этот подход.

Раннавески отметила, что если раньше в стране ежегодно рождалось до 15 тысяч мальчиков, то сейчас этот показатель сократился до 4–5 тысяч. В таких условиях уже к 2040 году могут возникнуть трудности с комплектованием армии в соответствии с оборонными планами государства.

Бывший председатель Верховного суда Эстонии Райт Марусте, который ранее предложил распространить призыв и на женщин, подчеркнул, что многие современные военные специальности не требуют значительной физической силы.

Поддерживают такую идею и отдельные представители оборонного сектора. Юрист и член добровольческого военизированного формирования Кайтселийт Карин Мадиссон считает, что женщины могут выполнять широкий спектр задач – от логистики до медицинского обеспечения.

В то же время в парламентском Комитете по национальной обороне пока не видят насущной необходимости менять систему. Член комитета и отставной военный Лео Куннас заявил, что на данный момент страна может обходиться существующей моделью, но в случае дальнейшего ухудшения демографической ситуации вопрос вернется на повестку дня.

Сейчас служба для женщин в Эстонии остается добровольной. Такой позиции придерживаются как бывший командующий Силами обороны Мартин Херем, так и действующий руководитель армии Андрус Мерило.

Напомним, недавно в Эстонии впервые ликвидировали беспилотник. Истребитель миссии воздушной полиции НАТО сбил дрон на юге страны в районе озера Выртсъярв.

После нескольких подобных инцидентов в воздушном пространстве стран Балтии Таллинн призвал Украину ужесточить контроль за своими дронами. В Эстонии подчеркнули, что полностью поддерживают удары ВСУ по военным объектам в рф, но просят свести к минимуму риски для стран Альянса.

