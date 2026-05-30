В Эстонии допускают введение обязательной военной службы для женщин

Мир
Читати українською
В Эстонии заявили, что обязательный военный призыв для женщин неизбежен из-за падения рождаемости и нехватки будущих призывников. По прогнозам, уже к 2040 году страна может столкнуться с дефицитом новобранцев для армии.
Фото: Julius Air Kull/mil.ee

В Эстонии обязательная военная служба для женщин может стать реальностью уже в ближайшие десятилетия. Причиной называют стремительное сокращение количества молодых мужчин призывного возраста, из-за чего армия рискует столкнуться с дефицитом новобранцев.

Об этом заявила директор Агентства оборонных ресурсов Эстонии Ану Раннавески, которую цитирует местное издание ERR.

В каких странах женщин могут мобилизовать в армию после обязательной службыНа инфографике – страны, в которых женщин могут мобилизовать в армию после обязательной службы.

По ее словам, вопрос заключается не в том, будет ли введен обязательный призыв женщин, а лишь в том, когда именно это произойдет. Сейчас в армию в Эстонии призывают только мужчин, однако демографическая ситуация постепенно заставляет пересматривать этот подход.

Раннавески отметила, что если раньше в стране ежегодно рождалось до 15 тысяч мальчиков, то сейчас этот показатель сократился до 4–5 тысяч. В таких условиях уже к 2040 году могут возникнуть трудности с комплектованием армии в соответствии с оборонными планами государства.

Бывший председатель Верховного суда Эстонии Райт Марусте, который ранее предложил распространить призыв и на женщин, подчеркнул, что многие современные военные специальности не требуют значительной физической силы.

Поддерживают такую идею и отдельные представители оборонного сектора. Юрист и член добровольческого военизированного формирования Кайтселийт Карин Мадиссон считает, что женщины могут выполнять широкий спектр задач – от логистики до медицинского обеспечения.

В то же время в парламентском Комитете по национальной обороне пока не видят насущной необходимости менять систему. Член комитета и отставной военный Лео Куннас заявил, что на данный момент страна может обходиться существующей моделью, но в случае дальнейшего ухудшения демографической ситуации вопрос вернется на повестку дня.

Сейчас служба для женщин в Эстонии остается добровольной. Такой позиции придерживаются как бывший командующий Силами обороны Мартин Херем, так и действующий руководитель армии Андрус Мерило.

Напомним, недавно в Эстонии впервые ликвидировали беспилотник. Истребитель миссии воздушной полиции НАТО сбил дрон на юге страны в районе озера Выртсъярв.

После нескольких подобных инцидентов в воздушном пространстве стран Балтии Таллинн призвал Украину ужесточить контроль за своими дронами. В Эстонии подчеркнули, что полностью поддерживают удары ВСУ по военным объектам в рф, но просят свести к минимуму риски для стран Альянса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Призыв Эстония Война Военная служба
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Таганроге вспыхнул пожар после массированной атаки БПЛА: что было под ударом
В Эстонии допускают введение обязательной военной службы для женщин
Рекордная жара накрыла Европу: во Франции есть погибшие, температура бьет максимумы
Британия запускает систему ИИ для выявления взрослых мигрантов, выдающих себя за детей
Кремль готовит масштабную кампанию влияния перед выборами в Армении – Reuters
Госстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
В оккупированном Крыму ввели суточный лимит на топливо
Украинские беспилотники будут производить в Канаде: что известно о новом проекте
итогиДрон рф попал в дом в Румынии, а Повалий приговорили к 12 годам заключения. Главное за день
В МИД отреагировали на намерение Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла
Больше новостей