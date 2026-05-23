Россия давит на Армению из-за курса на ЕС накануне выборов – СМИ

Армения оказалась под усиленным политическим давлением со стороны россии на фоне своего постепенного разворота в сторону Европейского Союза и подготовки к парламентским выборам, которые должны состояться в следующем месяце.

Об этом пишет Bloomberg.

На протяжении десятилетий страна считалась одним из ближайших союзников Москвы на Южном Кавказе. Однако напряжение между странами начало нарастать после проведения в Ереване европейского саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского, что вызвало резкую реакцию Москвы. В ответ россия ввела ограничения, в частности запрет на импорт армянских цветов, а российские чиновники назвали действия Еревана «недружественными».

Кремль также угрожает вынести вопрос членства Армении в Евразийском экономическом союзе на обсуждение во время саммита 29 мая в Казахстане. Премьер Армении в ответ заявил, что вопрос членства страны в экономических союзах является исключительной компетенцией Еревана, и отказался принимать участие в предстоящем саммите, сосредоточившись на предвыборной кампании своей партии.

В то же время в самой Армении сохраняется политическая конкуренция: ряд оппозиционных сил выступает за сближение с россией, тогда как действующая власть постепенно расширяет контакты с ЕС и НАТО. Москва тем временем отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние процессы Армении, называя подобные сообщения фейками.

Несмотря на это, Армения остается экономически зависимой от россии, в частности в энергетике, инфраструктуре и денежных переводах трудовых мигрантов. Однако власти страны заявляют о намерении продолжать евроинтеграционный курс, оставляя окончательный выбор за будущими политическими решениями.

Напомним, в Армении накануне парламентских выборов, запланированных на 7 июня, резко усилилась масштабная прокремлевская дезинформационная кампания. В информационном пространстве распространяются сотни фейковых видео и манипулятивных сообщений, цель которых – дискредитировать власть и повлиять на политические настроения избирателей.

Также ранее владимир путин заявлял, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом требуют «особого рассмотрения» со стороны россии.

