США готовы сделать всё возможное, чтобы завершить войну в Украине – Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон остается готовым помогать в любых усилиях, направленных на прекращение войны россии против Украины, если для этого появится соответствующая возможность.
Слова Рубио цитирует журналист «Радио Свобода Европа» Алекс Рауфоглу.
Комментируя недавние массированные российские удары по Киеву, госсекретарь подчеркнул, что подобные атаки еще раз демонстрируют масштабы и разрушительный характер войны, которая продолжается уже значительно дольше, чем Вторая мировая война.
«Каждый раз, когда вы видите эти большие удары с одной или другой стороны, это напоминание, почему эта война является ужасной», – сказал он.
По словам Рубио, Соединенные Штаты готовы играть роль посредника и содействовать возможным переговорам, если для этого появится соответствующая политическая возможность.
«США готовы и настроены помочь сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны, и, надеемся, в определенный момент такая возможность для нашей роли снова появится», – отметил Рубио.
Он также подчеркнул, что главным приоритетом остается прекращение боевых действий и поиск дипломатического пути для завершения конфликта, который продолжает приводить к значительным человеческим потерям и разрушениям.
Напомним, недавно государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что в настоящее время трехсторонние мирные переговоры с участием Соединенных Штатов, Украины и россии не ведутся и не ожидаются. В то же время он заявил, что США не выходят из переговорного процесса.
А накануне руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что новые угрозы россии нанести удар по Киеву являются попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения и скрыть собственные проблемы с безопасностью внутри рф.
