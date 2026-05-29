Финляндия объявила новый пакет военной помощи Украине на 128 млн евро

Власти Финляндии подготовили новый пакет военной помощи для Украины. Соответствующее решение 29 мая принял президент страны по представлению правительства.
Об этом сообщила пресс-служба финского Минобороны.
Стоимость нового пакета вооружения и оборудования составляет около 128 млн евро. В Минобороны отметили, что в целом объем оборонной помощи, которую Хельсинки предоставил Киеву с начала полномасштабной войны, уже достиг примерно 3,4 млрд евро.
Финские власти традиционно не раскрывает деталей о составе помощи, сроках поставки и способах доставки.
При этом в Хельсинки подчеркнули, что при принятии решения учитывали как актуальные потребности Украины на фронте, так и возможности собственных сил обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство Финляндии предоставит Украине дополнительные 20 млн евро. Средства будут направлены на гуманитарную помощь.
А до этого президент Финляндии утвердил предложение правительства о предоставлении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью около 43 млн евро.
