Госстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Несмотря на то, что средняя заработная плата в Украине продолжает расти и впервые в этом году превысила отметку в 30 тысяч гривен, разница в доходах между регионами и отраслями остается значительной. В Госстате назвали регионы, где зарабатывают больше и меньше всего.

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины за апрель.

По итогам апреля 2026 года средняя зарплата в стране составляла 30 515 гривен. По сравнению с мартом показатель вырос на 0,5%.

Самые высокие доходы традиционно зафиксированы в столице. В Киеве средняя заработная плата достигла 48 003 гривен. На втором месте оказалась Киевская область, где работники в среднем получают 30 584 гривны в месяц.

В то же время самые низкие зарплаты зафиксировали в Кировоградской и Черновицкой областях. Там средний уровень оплаты труда составляет 21 199 и 21 687 гривен соответственно.

Среди отраслей экономики больше всего зарабатывают работники сферы информационных технологий и телекоммуникаций. В апреле их средняя зарплата достигла 77 861 гривны.

Наименьшие доходы у работников сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха, где средняя зарплата составила 19 855 гривен.

В то же время в Госстате сообщили, что проблема задолженности по выплате зарплат остается актуальной. По состоянию на 1 мая 2026 года украинским работникам задолжали около 3,7 млрд гривен.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в марте средняя заработная плата в Украине выросла на 7,2% по сравнению с февралем и составила 30 356 гривен.

