В СБУ рассказали, сколько уничтожили единиц техники и логистики рф за неделю

Национальная безопасность
Читати українською
Только за прошедшую неделю спецназовцами СБУ было поражено более 500 единиц вражеского автотранспорта и спецтехники.
Слово и дело

В течение минувшией недели Спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ поразили более 500 единиц автотранспорта российских захватчиков, среди которых преимущественно грузовики и специальная техника.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как менялись потери личного состава армии рф во время вторжения в УкраинуСамые большие месячные потери у россиян были в январе прошлого года, а также в конце 2024-го. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, российская логистика обеспечивает оккупационные войска горючим, боеприпасами, техникой и ротацией личного состава на фронте.

При этом логистическое обеспечение остается уязвимым местом российской оккупационной армии, и именно по нему украинские защитники наносят прицельное поражение.

«Именно поэтому операторы FPV-дронов «Альфы» СБУ методично уничтожают транспорт и снабжение противника еще до момента его выхода на позиции», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, только за прошедшую неделю было поражено более 500 единиц российского автотранспорта, среди которых грузовики и специальная техника, а также специальная инженерная техника, использовавшаяся для возведения фортификаций.

Как известно, недавно Силы беспилотных систем поразили ряд ключевых целей врага на оккупированных территориях, среди которых – радиолокационная станция «Небо-СВ» и объекты российских зенитных комплексов.

Напомним, Силы беспилотных систем ночью 30 мая уничтожили два вражеских самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер» на военном аэродроме в российском Таганроге.

Ранее мы рассказывали о крупнейших атаках на российские аэродромы. Также на нашей инфографии – самые значительные потери российской авиации с начала вторжения на всей территории рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
СБУ ВСУ Боевые действия Война с Россией Военная техника Потери россии в войне с Украиной Война в Украине Логистика
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В СБУ рассказали, сколько уничтожили единиц техники и логистики рф за неделю
Украина может получить больше оружия от США: в Пентагоне озвучили план
Эстония установила первые системы обнаружения дронов на границе с рф
США ищут высокую должность в ООН для Орбана – СМИ
В Грузии впервые открыли винный погреб Сталина: на аукцион выставят 40 тысяч бутылок
ПВО, дроны и обмены: Зеленский назвал ключевые задачи на ближайшие недели
Россия вызвала своего посла в Армении из-за «сближения Еревана с ЕС»
«Возвращаем войну туда, откуда она пришла»: Зеленский заявил об ударе по нефтебазе «Армавир»
Оккупанты утром повторно атаковали Запорожье, есть жертва и раненые
Россия полностью разрушила более 400 учебных заведений в Украине – Лисовый
Больше новостей