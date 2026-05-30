В СБУ рассказали, сколько уничтожили единиц техники и логистики рф за неделю

В течение минувшией недели Спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ поразили более 500 единиц автотранспорта российских захватчиков, среди которых преимущественно грузовики и специальная техника.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, российская логистика обеспечивает оккупационные войска горючим, боеприпасами, техникой и ротацией личного состава на фронте.

При этом логистическое обеспечение остается уязвимым местом российской оккупационной армии, и именно по нему украинские защитники наносят прицельное поражение.

«Именно поэтому операторы FPV-дронов «Альфы» СБУ методично уничтожают транспорт и снабжение противника еще до момента его выхода на позиции», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, только за прошедшую неделю было поражено более 500 единиц российского автотранспорта, среди которых грузовики и специальная техника, а также специальная инженерная техника, использовавшаяся для возведения фортификаций.

Как известно, недавно Силы беспилотных систем поразили ряд ключевых целей врага на оккупированных территориях, среди которых – радиолокационная станция «Небо-СВ» и объекты российских зенитных комплексов.

Напомним, Силы беспилотных систем ночью 30 мая уничтожили два вражеских самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер» на военном аэродроме в российском Таганроге.

