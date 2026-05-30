В Киеве появился новый арт-объект «Украинский щит» – фото

30 мая в столице установили памятный знак Украинский щит, созданный при участии ветеранов войны.
В Шевченковском районе Киева сегодня появился новый арт-объект – «Украинский щит», созданный при участии ветеранов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, накануне Дня Киева вместе с послом Королевства Бельгии в Украине Люком Якобсом, в присутствии других послов и представителей дипломатических миссий в Украине, открыли в Шевченковском районе столицы обновленную Бельгийскую аллею, которая находится рядом с колокольней Михайловского Златоверхого монастыря.

«Теперь на аллее установили культурный арт-объект «Украинский щит», созданный скульптором Алексеем Степановым при участии украинских ветеранов. И сегодня мы презентовали этот арт-объект», – написал Кличко.

Как известно, Бельгийская аллея была создана 8 лет назад в знак украинско-бельгийской дружбы, развития международного партнерства и культурного диалога между Украиной и Королевством Бельгия.

