В Киеве появился новый арт-объект «Украинский щит» – фото

В Шевченковском районе Киева сегодня появился новый арт-объект – «Украинский щит», созданный при участии ветеранов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, накануне Дня Киева вместе с послом Королевства Бельгии в Украине Люком Якобсом, в присутствии других послов и представителей дипломатических миссий в Украине, открыли в Шевченковском районе столицы обновленную Бельгийскую аллею, которая находится рядом с колокольней Михайловского Златоверхого монастыря.

«Теперь на аллее установили культурный арт-объект «Украинский щит», созданный скульптором Алексеем Степановым при участии украинских ветеранов. И сегодня мы презентовали этот арт-объект», – написал Кличко.

Как известно, Бельгийская аллея была создана 8 лет назад в знак украинско-бельгийской дружбы, развития международного партнерства и культурного диалога между Украиной и Королевством Бельгия.

Напомним, накануне Дня Киева, который в этом году выпадает на 31 мая, «Слово и дело» решило вспомнить ключевые достижения столичных мэров с 1994 по 2026 год.

Также мы рассказывали о последствиях полномасштабной войны для Киева, который в очередной раз будет отмечать День города без общегородских празднований.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.